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قائد الثورة الاسلامية :إذا كانت هناك سياسة تفرض إغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا فإن ايران ستعارضها لأن هذه الحدود طريق اتصال منذ آلاف السنين

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

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