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مصرع 22 شخصا في حادث مروري جنوبي مصر

مصرع 22 شخصا في حادث مروري جنوبي مصر
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

لقي 22 شخصاً مصرعهم وأصيب 33 آخرون، الثلاثاء، في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة في محافظة المنيا جنوبي مصر.

العالم - حوادث

وأفادت وسائل إعلام مصرية ، أن "الطريق الصحراوي الشرقي شهد حادث اصطدام حافلة نقل عام وسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالقرب من قرية البرشا شرق النيل".

وأضافت أن الحادث "أسفر عن مصرع 22 شخصاً وإصابة 33 آخرين جميعهم من محافظات جنوب الصعيد"، مشيرة إلى أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام" دون تفاصيل عن حالاتهم.

وأعلنت الأجهزة الأمنية أنها "أرسلت فرقاً إلى مكان الحادث بعد تلقّيها إخطاراً من غرفة عمليات الإنقاذ بوقوع حادث التصادم".

وتشير البيانات الأولية الرسمية للحادث إلى أن "سيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار عندما اصطدمت بها الحافلة من الخلف".

وكانت الحافلة في طريقها من محافظة سوهاج والمتجهة إلى محافظة القاهرة عند وقوع الاصطدام.

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مصرع 22 شخصا في حادث مروري جنوبي مصر