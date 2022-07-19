أزمة الكيان..بين التخبّط السياسي وفوضى التحالفات

العالم - البوصلة

وكانت مصادر فلسطينية قد اكدت ان الاحتلال الاسرائيلي اقدم على مصادرة حوالي الف وخمسمائة دونم من اراضي الفلسطينيين شمال رام الله وجنوب نابلس بهدف اقامة مدينة استيطانية سيطلق عليها مدينة التلال السبع.

وجرى في البرنامج بحث كيفية قراءة التحالفات السياسية في كيان الاحتلال والى اين تتجه، وهل من الممكن ان نرى تحالفات اخرى تسقط نتنياهو من جهة ولابيد من جهة اخرى وفي ظل حالة التشرذم هذه الى اين يتجه كيان الاحتلال؟

ويناقش البرنامج نظرة الشارع الاسرائيلي لحالة قادته المهترئة وضعف تحالفاتهم ويشير الخبراء الى ان الانتخابات القادمة لن تفرز حكومة قوية او حتى حكومة، وبالتالي يمكن لكيان الاحتلال ان يذهب لانتخابات اخرى، فالى اي مدى سيؤثر هذا الامر على مستقبل الكيان.



مسؤولي جيش الاحتلال دائما ما يخرجون بتصريحات عنترية، كيف يدلون بها وواقعهم السياسي متشرذم؟وهل من الممكن ان نرى نتنياهو يسقط في الامتار الاخيرة من السباق الانتخابي بسبب قضايا الفساد.

وأكد ضيف البرنامج نهاد أبو غوش مدير مركز مسار للدراسات أن كل الاحزاب داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي تجنح نحو اليمين مشيرا الى أن معظم التقديرات تشير الى تصدر زعيم الليكود بنيامين نتنياهو في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة.

ونوه أبو غوش الى ان لبيد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يميني كما هو حال نتنياهو وهو يساري في الامور الهامشية لا اكثر وان اي معسكر في الداخل بحاجة الى 60 مقعدا في الكنيست لتشكيل الحكومة.

ولفت أبو غوش الى أن 5 انتخابات في كيان الاحتلال تدلل على ازمة حقيقة داخل الكيان وكذلك لدى الجمهور منوها الى أن التطبيع مع كيان الاحتلال يعطيه روحيه للخروج من أزمته.

وأشار أبو غوش الى أن الوضع الحالي داخل كيان الاحتلال يخلف أزمات كبيرة سيكون حلها صعبا لقادة الاحتلال وان "اسرائيل" دخلت مرحلة حرجة من عدم الاستقرار على كافة المستويات.

واعتبر أبو غوش ان مبالغ ضخمة تنفق على الانتخابات داخل كيان الاحتلال وسببه صراع الاحزاب الصهيونية وزعمائها مشيرا الى أن تصريحات القادة العسكريين في داخل الاحتلال هي جزء من الحرب النفسية.

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