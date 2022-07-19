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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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شقيق المواطن حميد نوري: لنمهل السويد مهلة تثبت خلالها انها تحترم حقوق الانسان.
شقيق المواطن حميد نوري: كنا نظن ان السويد ترعى حقوق الانسان وان قضاءها مستقل لكن اتضح لنا انه مسيس بعد الحكم على المواطن حميد نوري.
مراسل العالم: المواطن حميد نوري واجه انهامات ملفقة في محاكمة غبر عادلة بالسويد.
تجمع أمام سفارة السويد في طهران تنديدا بحكم السجن ضد المواطن حميد نوري.
وزير الخارجية الإيراني: ايران تشد على اليد الممدودة تجاهها وتمضي نحو توطيد العلاقات مع جيرانها في إطار منح الأولوية للجيران في سياستها الخارجية.
مراسل العالم: تظاهر العشرات من قبائل الهوسا بالعاصمة السودانية احتجاجا علي الأوضاع بولاية النيل الازرق والشرطة تفرقهم بالغاز المسيل للدموع.
مراسلة العالم: اضرار مادية في انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة رأس العين بريف الحسكة السوري.
الرئيس اردوغان: سنناقش مع الرئيس الروسي آخر التطورات في المنطقة ولا سيما التطورات في سوريا.
الرئيس اردوغان: أؤكد على الاتفاق مع إيران على مكافحتنا المشتركة للمنظمات الإرهابية الناشطة في شمال سوريا وشمال العراق.
الرئيس اردوغان: خطوات متلاحقة سنقوم بها لدعم العلاقات الايرانية التركية في مجال الطاقة والصناعات الدفاعية وفي مكافحة الإرهاب.
مراسلة العالم: اضرار مادية في انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة رأس العين بريف الحسكة السوري.
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش
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