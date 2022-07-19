مراسل "الإخبارية السورية" المعتقل لدى "قسد" يبدأ إضرابا عن الطعام

العالم - سوريا

وقالت وكالة سانا إن الصحفي المعتقل في سجون "قسد" منذ عام 2019 بدأ إضرابا عن الطعام في معتقله، بعد 3 سنوات على اعتقاله.

وكانت الحالة الصحية للصحفي المعتقل محمد الصغير قد تدهورت مؤخرا بسبب التعذيب الذي تعرض له في سجون "قسد".

في هذا السياق أشار مدير عام قناة الإخبارية السورية عبد الله حيدر في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أن "الإعلاميين السوريين خاضوا وما زالوا منذ بداية الحرب قبل 11 عاماً حرباً موازية وهي حرب الحقيقة وقدموا لأجلها أثماناً كبيرة من شهداء وجرحى ويأتي اعتقال الزميل محمد الصغير من قبل ميليشيا قسد قبل ثلاثة أعوام يأتي في هذا السياق".

وأضاف حيدر: "نأمل اليوم أن يتم إطلاق سراحه ليعود إلى عمله وعائلته وخاصة في ظل تدهور حالته الصحية جراء ظروف الاعتقال، وجميع الإعلاميين السوريين عامة وقناة الإخباربة السورية بشكل خاص متضامنون مع الزميل محمد الصغير وسنواصل بذل كافة الجهود لإطلاق سراحه".

في ذات المنحى، صرح أمين السر العام في اتحاد الصحفيين السوريين يونس الخلف وهو ابن محافظة الحسكة، بأن "ميليشيا قسد اعتقلت الصحفي السوري محمد الصغير 2019، وأكثر من ذلك أصيب في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي بعدة جلطات وتدهور وضعه الصحي إلى درجة أن مصادر الاتحاد الدولي للصحفيين أكدت أن حالته ساءت كثيراً لكن دون جدوى" .

وتابع الخلف حديثه بالقول: "اليوم بدأ الزميل محمد الصغير إضرابه عن الطعام بعد أن تدهورت حالته الصحية ولذلك فإن اتحاد الصحفيبن السوريين يجدد تضامنه مع الزميل المعتقل لدى قسد المرتهنة للمحتل الأمريكي ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة الضغط من أجل الإفراج عنه" .

وأضاف أن "اتحاد الصحفيين السوريين تابع المأساة التي يعيشها الزميل الصحفي محمد الصغير منذ البداية ولا يزال يتابع وضعه، وقد أصبحت كل المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بصورة واضحة عن اعتقاله، حيث تم التواصل مع الاتحاد الدولي للصحفيين الذي طالب النقابات والاتحادات الصحفية الضغط على الدول للتدخل والإفراج عن الصحفي محمد الصغير".

وكان فصيح توفيق الصغير شقيق الصحفي المعتقل محمد الصغير قد صرح في وقت سابق من عام 2021 خلال وقفة تضامنية للصحفيين السوريين مع الصغير بأن حالة شقيقه الصحية صعبة وقال: "أخي محمد متعب جداً وفي حالة صحية سيئة ولا نعرف مكان اعتقاله ونرجو أن يتم الإفراج عنه سريعاً ليعود سالماً معافى إلى أسرته وعمله".

والصحفي محمد الصغير من مواليد 1968 وعمل في عدة وسائل إعلامية سورية والتحق بفريق الإخبارية السورية كمراسل لها في مدينة القامشلي عام 2014 وغطى مختلف الأحداث والأخبار المحلية والميدانية حيث قام خلال العام 2019 بتغطية أحداث الحرائق المفتعلة في حقول القمح والشعير في الجزيرة السورية، وفي حزيران/يونيو عام 2019 قام باعداد عدة تقارير قام بإعدادها عن سرقة النفط والقمح السوري من منطقة الجزيرة السورية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وحرق حقول القمح في منطقة الجزيرة السورية من قبل "قسد"، ولا يزال يعاني الصغير في السجن حتى اليوم.