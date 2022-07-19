مصر تخفض مستوى البروتين بالقمح الأمريكي المستورد

العالم - مصر

وتم الخفض هذا، في القمح الأمريكي الشتوي الأحمر اللين والأبيض اللين اللذين يمكن عرضهما في ممارسة شراء دولية اليوم الثلاثاء إلى 10.5%.

وذكر المتعاملون أن المستوى السابق كان 11.5% ومقبول نزولاً حتى 11%، وأضافوا أن الخفض يعتبر خطوة للمساعدة في إتاحة المزيد من عروض القمح الأمريكي في الممارسة.

وتطلب ممارسة الهيئة العامة للسلع التموينية في وقت لاحق اليوم قمحاً فقط من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.

ويستبعد القمح من منطقتي التوريد التقليديتين لمصر، وهما البحر الأسود والاتحاد الأوروبي.