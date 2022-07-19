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محمود عباس: انهيار 'حل الدولتين' سيضعنا أمام خيارات صعبة ومعقدة

محمود عباس: انهيار 'حل الدولتين' سيضعنا أمام خيارات صعبة ومعقدة
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وسنواصل إجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لخلق مبادرات لمنع تدهور الأوضاع قبل فوات الأوان، لأن انهيار حل الدولتين سيضعنا أمام خيارات صعبة ومعقدة".

العالم ـ فلسطين

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، في العاصمة الرومانية، بوخارست، عقب اجتماع عقداه.

وطالب محمود عباس كيان الاحتلال بـ”تطبيق الاتفاقيات الموقعة، تمهيدا للانتقال للأفق السياسي، الذي يستند إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967، ووفق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لتعيش جميع دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار”.

وقال: "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وسنواصل إجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لخلق مبادرات لمنع تدهور الأوضاع قبل فوات الأوان، لأن انهيار حل الدولتين سيضعنا أمام خيارات صعبة ومعقدة".

وأضاف: “بالرغم من كل ذلك، فإننا على استعداد للانخراط في أي جهود سلام أو مبادرات مبنية على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية”، بحسب تعبيره.

وخلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة الماضية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال عباس: "أن هناك فرصة حل الدولتين على أساس سنة 67 قد تكون متاحة اليوم فقط ولا ندري ما قد يحصل في المستقبل".

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ العام 2014، عقب رفض كيان الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، واستمرارها في البناء الاستيطاني.

وكان محمود عباس قد وصل الاثنين، إلى العاصمة الرومانية، بوخارست، في زيارة تستمر يومين، ضمن جولة أوروبية تشمل فرنسا.

وفي وقت لاحق، يتوجه عباس مساء الثلاثاء، إلى فرنسا، استعدادا لعقد قمة مع الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء.

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