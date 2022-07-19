الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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شقيق المواطن حميد نوري: كنا نظن ان السويد ترعى حقوق الانسان وان قضاءها مستقل لكن اتضح لنا انه مسيس بعد الحكم على المواطن حميد نوري.

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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