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حماس: تدشين حركة "نحالا" بؤرا استيطانية في الضفة عدوان سافر على أرضنا

حماس: تدشين حركة
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الفلسطنية "حماس" إن إعلان حركة "نحالا" الصهيونية تدشين بؤر استيطانية في الضفة المحتلة عدوان سافر على أرضنا، وتدعو الشعب الفلسطيني للتصدّي له بكل السبل المتاحة. 

العالم - فلسطين

وأضاف إنَّ إعلان حركة "نحالا" الاستيطانية الصهيونية استعدادها يوم غد الأربعاء، تدشين عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية، جريمةٌ منظّمة وانتهاكٌ فاضح للأعراف والمواثيق الدولية، وهي نتاجٌ لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وللدّعم الأمريكي المفتوح له ولسياساته الاستيطانية والتهويدية.

وتابعت: "نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة من مغبّة تداعيات هذا العدوان ضدّ أرضنا الفلسطينية، وندعو شعبنا الثائر المرابط إلى التصدّي لقطعان المستوطنين، وقطع الطريق عليهم، والحيلولة دون تنفيذ مخططاتهم في سرقة أراضينا، عبر تصعيد المقاومة الشاملة بكل السبل المتاحة، كما ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرّك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

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حماس: تدشين حركة "نحالا" بؤرا استيطانية في الضفة عدوان سافر على أرضنا

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