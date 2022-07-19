أهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة لوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والتركي أشار هاني زاده الى أن إيران دولة فاعلة ولديها إمكانيات ونفوذ واسع حيث أن إيران هي الانطلاقة من أجل التشاور بين قادة دول المنطقة ومنها دول آسيا الوسطى حيث زار معظم قادة تلك الدول طهران.

واعتبر هاني زاده ان ان زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران تأتي في سياق إقدام وقيام وقدرة إيران في تسوية بعض الأزمات في المنطقة حيث توجد ملفات عديدة ومنها الملف السوري والأزمة الأوكرانية حيث تقدم إيران حلولا من أجل تسوية الأزمة في أوكرانيا والملف الأهم هو الموضوع السوري.

وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والتركي.

وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي في استقبال الرئيس بوتين في مطار مهر آباد غرب طهران حيث يعقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قمة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حول تطورات الوضع في سوريا وأوكرانيا.

والتقى أردوغان الذي وصل الى العاصمة الايرانية في وقت سابق اليوم بقائد الثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي، كذلك من المقرر أن يلتقي الرئيس بوتين خلال الزيارة قائد الثورة الاسلامية.

وستكون القضية السورية في مركز اهتمام القادة خلال القمة الثلاثية في طهران، وسيجري ذلك في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.

يوم أمس قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث لمحطة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "تعتبر عملية التسوية السورية بمشاركة روسيا وإيران وتركيا، صيغة مهمة للغاية، وأظهرت قابليتها للتطبيق".

من جانبه أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي أن بوتين وأردوغان ورئيسي سوف يوقعون بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في طهران، وقد تم بالفعل إعداد مسودته.

كذلك لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن تجرى اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد بعد زيارة بوتين لإيران.

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