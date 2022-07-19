منفذا عملية إلعاد: عمليتنا جاءت انتقاما لاغتيال القائد عبد الله حصري

العالم ـ فلسطين

وأفاد الأسير صبحي أبو شقير في رسالته، أنه بخصوص ما تناقلته وسائل الإعلام بعد العملية، فهناك الكثير من المعلومات المضللة، مثل أنهما قتلا شخصا أمام أولاده فهذا لم يحدث أبدًا، وأيضًا أنهما كانا على علاقة بسائق السيارة الذي أقلهما، وهذا أيضًا غير صحيح، وتنفيذهما العملية جاء ردًّا على اغتيال قوات الاحتلال القائد عبد الله حصري.

وأوضح الأسير أبو شقير في الرسالة، أنه والأسير أسعد الرفاعي تعرضا لتحقيق قاسٍ فيما يسمى بمركز تحقيق الجلمة، واستمر التحقيق معهما 50 يومًا، على خلفية تنفيذهما عملية إلعاد البطولية بتاريخ 05/05/2022م والتي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة أربعة آخرين بجراح، ونقلتهما ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال بعد انتهاء التحقيق معهما من مركز تحقيق الجلمة إلى عزل سجن رامون.

جدير بالذكر أن الأسير صبحي أبو شقير ولد بتاريخ 07/01/2002م، وأعزب، والأسير أسعد الرفاعي ولد بتاريخ 03/05/2003م، وهو أيضًا أعزب، وهما من بلدة رمانة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، واعتقلتهما قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 08/05/2022م بعد عملية مطاردة وتقصٍّ لآثارهما استمرت أربعة أيام متتالية.