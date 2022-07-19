الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

منفذا عملية إلعاد: عمليتنا جاءت انتقاما لاغتيال القائد عبد الله حصري

منفذا عملية إلعاد: عمليتنا جاءت انتقاما لاغتيال القائد عبد الله حصري
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد الأسيران صبحي عماد أبو شقير "صبيحات" وأسعد يوسف الرفاعي، أنهما نفذا عملية إلعاد البطولية ردًّا على اغتيال قوات الاحتلال عبد الله أحمد حصري، القائد الميداني في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

العالم ـ فلسطين

وأفاد الأسير صبحي أبو شقير في رسالته، أنه بخصوص ما تناقلته وسائل الإعلام بعد العملية، فهناك الكثير من المعلومات المضللة، مثل أنهما قتلا شخصا أمام أولاده فهذا لم يحدث أبدًا، وأيضًا أنهما كانا على علاقة بسائق السيارة الذي أقلهما، وهذا أيضًا غير صحيح، وتنفيذهما العملية جاء ردًّا على اغتيال قوات الاحتلال القائد عبد الله حصري.

وأوضح الأسير أبو شقير في الرسالة، أنه والأسير أسعد الرفاعي تعرضا لتحقيق قاسٍ فيما يسمى بمركز تحقيق الجلمة، واستمر التحقيق معهما 50 يومًا، على خلفية تنفيذهما عملية إلعاد البطولية بتاريخ 05/05/2022م والتي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة أربعة آخرين بجراح، ونقلتهما ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال بعد انتهاء التحقيق معهما من مركز تحقيق الجلمة إلى عزل سجن رامون.

جدير بالذكر أن الأسير صبحي أبو شقير ولد بتاريخ 07/01/2002م، وأعزب، والأسير أسعد الرفاعي ولد بتاريخ 03/05/2003م، وهو أيضًا أعزب، وهما من بلدة رمانة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، واعتقلتهما قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 08/05/2022م بعد عملية مطاردة وتقصٍّ لآثارهما استمرت أربعة أيام متتالية.

روابط ذات صلة

عملية العاد البطولية.. السلاح الابيض كان خطاباً لقادة الاحتلال

"عملية العاد" تهز كيان الاحتلال وتفضح هشاشته

الاحتلال يعتقل المشتبه بتنفيذهما عملية إلعاد البطولية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سقوط مسيّرة إسرائيلية في منطقة الوزّاني جنوب لبنان

الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية

سكان معظم الولايات الأمريكية لا يؤيدون بايدن

بوتين من طهران: علاقتنا مع ايران تتطور بوتيرة جيدة

أميرعبداللهيان: إيران تشجع على التعاون البناء في ازدهار المنطقة وتنميتها الاقتصادية

الاتحاد الأوروبي يرفع شركة "أجنحة الشام" السورية من قائمة عقوباته