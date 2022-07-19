الحكومة السورية تقرر إضافة اعتمادات لتمويل مشروعات تنموية بحلب

العالم - سوريا

وتضمنت المشروعات التي أقرها المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة حسين عرنوس استكمال تأهيل 4400 هكتار من سهول حلب الجنوبية بتكلفة 2 مليار ليرة سورية وإرواء قرى خناصر بتكلفة 2.9 مليار ليرة والمرحلة الأولى لإرواء القرى الواقعة على محور جب غبشة السين بتكلفة 2 مليار ليرة واستكمال البنى التحتية لسوق البشائر للسياحة والتراث بتكلفة 2 مليار وإنجاز الدراسة التنفيذية لإرواء قرى ريف حلب الجنوبي وتركيب 150 مركز تحويل كهربائي بواقع 100 مركز لمدينة حلب و50 مركزاً في ريف المحافظة إضافة إلى استكمال مشروع تجهيز مشفى الأورام وتجهيز تفريعة سكة حلب وإعادة تأهيل مطحنة تل بلاط.

وكلف المجلس وزارة الكهرباء الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد على إعادة تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة توليد حلب الحرارية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والشركات الصديقة العاملة في هذا المجال وشدد على ضرورة وضع المجموعة الأولى التي يتم تأهيلها حالياً بالخدمة قبل نهاية العام الحالي بما ينعكس إيجاباً على التغذية الكهربائية في جميع المحافظات.

وأكد عرنوس ضرورة المتابعة المستمرة وبذل جهود مكثفة لوضع هذه المشروعات بالخدمة وفق المدد الزمنية المحددة وأن الحكومة حريصة على تحسين الواقعين الخدمي والتنموي في جميع المحافظات وفق الإمكانات المتوافرة.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية وضع خطة تنموية تتضمن مجموعة من المشروعات المتكاملة لمحافظة القنيطرة لإدراجها في موازنة العام القادم بما يؤمن الاستثمار الأمثل لمقدرات المحافظة الزراعية والسياحية والبشرية والمزيد من فرص العمل.

ووافق المجلس على تمديد الفترة المحددة للناجحين بالمسابقة المركزية لتقديم أوراقهم إلى الجهات العامة لمدة عشرة أيام إضافية كما وافق على منح تعويض للفلاحين المتضررين في سهل عكار بمحافظة طرطوس نتيجة ضعف إنتاجية بذار البطاطا.

إلى ذلك اطلع المجلس من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا على سير عمليات تسويق الأقماح إلى المراكز الحكومية والتي زادت بواقع 150 ألف طن بالمقارنة مع الكميات المستلمة للفترة نفسها من الموسم الماضي وأكد المجلس أهمية المتابعة لاستلام كل الكميات وتسليم الفلاحين مستحقاتهم دون تأخير.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالتزام عدد من خريجي كليات الطب بالعمل لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي بهدف ترميم النقص الحاصل في الكوادر الصحية بمختلف اختصاصاتها.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الصناعة زياد صباغ حول واقع استثمار الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة وخطة عملها ودورها في السوق المحلية حيث تم التأكيد على جميع الوزارات تسويق كميات الخردة لديها إلى الشركة لتأمين المادة الأولية للإنتاج وتعزيز الكوادر البشرية بعمال إنتاج وفنيين ومهندسين متخصصين.

وطلب المجلس من الوزارات والجهات المعنية تعزيز الجهود المشتركة وأخذ إجراءات الحيطة والحذر للتعاطي بسرعة مع أي حرائق قد تحصل نتيجة الظروف الجوية الحالية كما دعا جميع المواطنين إلى المبادرة لتلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا وعدم التهاون بالإجراءات الاحترازية تفادياً لحصول ذروة جديدة للإصابات.