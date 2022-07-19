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ماذا قال إردوغان خلال لقائه مع قائد الثورة الإسلامية في إيران؟ 

ماذا قال إردوغان خلال لقائه مع قائد الثورة الإسلامية في إيران؟ 
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا لم تصمت على الإجحاف بحق إيران إطلاقا؛ مؤكدا على تعزيز أواصر الأخوة في جميع المجالات بين أنقرة وطهران.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اللقاء بين الرئيس التركي والوفد المرافق له مع، اليوم الثلاثاء، مع قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقدم إردوغان التهاني إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران لمناسبة حلول عيدي الأضحى والغدير السعيدين؛ مؤكدا على وحدة الأمة الإسلامية والتضامن بين إيران وتركيا.

وأضاف أن "تركيا كانت ولا تزال معارضة للحظر الأحادي المفروض على إيران، وهي تدعم المطالب الإيرانية المشروعة وفقا للاتفاق النووي وتحث الشركات التركية على الاستثمار في هذا البلد".

ولفت الرئيس التركي، في هذا اللقاء أيضا، إلى دور إيران وتركيا في مكافحة الإرهابيين على مدى السنوات الماضية؛ قائلا: اغن الجماعات الإرهابية في سوريا، تحصل على دعم مسلح كبير من دول غربية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وتاكيدا اميركا.

كما أكد على "موقف تركيا الواضح" قبال وحدة الأراضي السورية؛ مصرحا: نحن نتوقع من حكومة سوريا أن تشرع في العملية السياسية؛ وإن القضية السورية مدرجة بشكل خاص على جدول مفاوضات آستانا ونأمل في التوصل إلى نتائج جيدة بشأنها.

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