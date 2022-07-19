رئيسي: يجب مكافحة الإرهاب بجميع مسمّياته 

العالم - إيران



وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في طهران اليوم قال إبراخيم رئسيسي: إن الإرهاب ربما يظهر بمسميات عديدة، لكن بهدف تأمين الحدود والبلدان، ينبغي محاربة الإرهاب بجميع مسمياته.

اعتبر الرئيس الإيراني أن زيارة نظيره التركي الحالية إلى طهران، شكلت نقلة في مجال الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وذلك انطلاقا من الإرادة الجادة لدى البلدين في هذه المفاوضات.

وفي معرض الإشارة إلى لقائه مع "إردوغان" اليوم، صرح رئيسي أنه تم استعراض السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وتركيا؛ مبينا أن مستوى التعاون الثنائي الحالي لا يرتقي إلى حجم الطاقات المتوفرة لدى البلدين.

كما أشار إلى مشروع بناء مدن صناعية مشتركة والاتفاق على متابعته من قبل الجانبين؛ مضيفا أن إنشاء واحات العلوم والتكنولوجيا وتفعيل دور وتشغيل الشركات المعرفية لدى البلدين في هذا الإطار، شكّل أحد محاور المحادثات بين الرئيسين اليوم.