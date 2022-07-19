قصائد شاعرة يمنية على جدران مدينة ليفربول البريطانية

العالم- اليمن

ويعتبر مهرجان ليفربول للفنون والثقافة العربية (Liverpool Arab Arts Festival) أكثر مهرجانات الفنون والثقافة العربية نجاحاً في بريطانيا، والذي تأسس عام 1998، وحصل على عدد من الجوائز خلال سنوات نشاطه المستمر في التعريف بالفنون والثقافة العربية الغنية للجمهور في ليفربول وبريطانيا، وفي بناء جسور التواصل والإلتقاء بين ليفربول والعالم العربي، وذلك عبر مجموعة واسعة من الفعاليات والمشاريع التشاركية المستمرة طوال العام وومهرجانه السنوي الصيفي الشهير .

والشاعرة اليمنية مليحة على الاسعدي هي شاعرة وناشطة يمنية من خولان الطيال ولدت في مدينة إب حيث كان يعمل والدها ، وهي عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية ورئيسة مركز وجوه للثقافة و التراث ولها عدة مشاركات شعرية محلية و دولية و مثلت اليمن في عدة مهرجانات دولية كما عملت ناشطة في المجال الاجتماعي و السياسي في إطار دعم مؤتمر الحوار الوطني اليمني من خلال ملتقى النساء والشباب

عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية .

عضو تجمع شعراء بلا حدود .

عضو بيت الشعر اليمني.

عضو مؤسس في منتدى فكر وثقافة وإبداع .

عضو مؤسس في تحالف صحفيين و ناشطين من أجل التغيير و الحرية.

عضو مؤسس في مؤسسة وجوه للإعلام و التنمية.

الجوائز والدروع

حاصلة على درع سفارة دولة الكويت في اليمن للإبداع الشعري 2006م.

حاصلة على درع المركز الثقافي السوري بالعاصمة صنعاء 2009م.

حاصلة على درع وزارة السياحة لمشاركتها في مهرجان صيف 2010م

حاصلة على جائزة رئيس الجمهورية للشباب في مجال الشعر 2008م

حاصلة على المركز الأول في الشعر العربي الفصيح عن جامعة صنعاء2006م.

حاصلة على المركز الثالث على مستوى الوطن العربي في استفتاء حول خنساء الشعر العربي المعاصر 2009م.

صدر لها العديد من الديوان والمجموعات الشعرية