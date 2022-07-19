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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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لقاء الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
مراسل العالم عن مصادر عبرية: إصابة مستوطن بعملية طعن وإطلاق النار على المنفذ قرب مجمع راموت التجاري شرق القدس المحتلة.
مراسل العالم عن مصادر عبرية: قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني شرق القدس المحتلة بزعم تنفيذ عملية طعن.
مراسل العالم: الاطار التنسيقي العراقي يجمتع اليوم ومصادر بالاطار تؤكد تسميه رئيس الوزراء خلال 72 ساعة.
مصادر إعلامية: إسقاط مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوزاني جنوب لبنان.
مراسلة العالم: طائرات الاحتلال تقصف نقطة "أبو عودة" التابعة لحماة الثغور بثلاثة صواريخ شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدمرها بالكامل.
مراسلة العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف نقطة لقوات حماة الثغور شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والتركي
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والتركي.
شقيق المواطن حميد نوري: لنمهل السويد مهلة تثبت خلالها انها تحترم حقوق الانسان.
لقاء الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش
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