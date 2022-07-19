بالفيديو.. استشهاد فلسطيني وإصابة مستوطن في عملية طعن شرق القدس

العالم ـ فلسطين

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مستوطنًا أصيب بعملية طعن قرب مجمع "راموت" التجاري شرق القدس المحتلة، مشيرةً إلى أنّ شرطة الاحتلال أطلقت النار على المنفذ.

ووفق الصور المتداولة من موقع الحادث؛ فإن قوات الاحتلال قدمت الإسعاف للمستوطن المصاب قبل أن تنقله إلى المستشفى، في حين تركت منفذ العملية دون أن تقدم له أي إسعاف وتركته ينزف حتى الموت.

وحسب القناة (12) العبرية؛ فإن المستوطن أصيب في الجزء العلوي من جسده وحالته خطيرة، ونقل إلى مستشفى "إسرائيلي".

وأعلنت القناة 13 العبرية، أن إطلاق النار تجاه المنفذ أدى إلى وفاته (استشهاده)، ولم تعرف هويته.

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