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أردوغان: إعادة تقييم لمسار أستانا بخصوص سوريا وتفعيلها مجددا

أردوغان: إعادة تقييم لمسار أستانا بخصوص سوريا وتفعيلها مجددا
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم مناقشة آخر التطورات في سوريا خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران.

العالم - تركيا

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء في طهران: "بالإضافة إلى اجتماع المجلس الاستراتيجي على أعلى مستوى بين تركيا وإيران، سيعقد اجتماع آخر في إطار ثلاثي حول مسار أستانا وسأناقش أنا وزملائي آخر التطورات في سوريا".

وقال أردوغان في تصريح صحفي في طهران: "سنقيم مرة أخرى "عملية أستانا "ونبحث عن فرص جديدة".

استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة الإيرانية، طهران، ومن المقرر عقد مساء اليوم، اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ووفقا لبيان الرئاسة الإيرانية سيعقد مساء اجتماع قمة طهران الثلاثي بمشاركة رئيس روسيا، فلاديمير بوتين.

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بعد لقائه الرئيس الايراني: أردوغان: إعادة تقييم لمسار أستانا بخصوص سوريا وتفعيلها مجددا

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