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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: عملية الطعن في قلب القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
حركة حماس تبارك عملية الطعن البطولية التي نفذت في القدس المحتلة وتؤكد أن المقاومة مستمرة ولا يمكن أن تتوقف
قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لقاء الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
مراسل العالم عن مصادر عبرية: إصابة مستوطن بعملية طعن وإطلاق النار على المنفذ قرب مجمع راموت التجاري شرق القدس المحتلة.
مراسل العالم عن مصادر عبرية: قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني شرق القدس المحتلة بزعم تنفيذ عملية طعن.
مراسل العالم: الاطار التنسيقي العراقي يجمتع اليوم ومصادر بالاطار تؤكد تسميه رئيس الوزراء خلال 72 ساعة.
مصادر إعلامية: إسقاط مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الوزاني جنوب لبنان.
مراسلة العالم: طائرات الاحتلال تقصف نقطة "أبو عودة" التابعة لحماة الثغور بثلاثة صواريخ شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدمرها بالكامل.
مراسلة العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف نقطة لقوات حماة الثغور شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-07-2022
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الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.