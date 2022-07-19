بوتين يلتقي بقائد الثورة الإسلامية في إيران

العالم - إيران

والتقى بوتين قبل ذلك بالرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في طهران حيث أكد أن العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة ويمكننا بالفعل التفاخر بأرقام قياسية للتجارة، موضحا: زيارتي إلى طهران ستكون مثمرة على صعيد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: سعيد جداً لتواجدي في أرض الضيافة إيران.. وسنعزز تعاوننا في مجال التعاون الأمني الدولي.

من جانبه قال الرئيس الإيراني خلال استقباله نظيره الروسي: العلاقات بين البلدين في حالة تنامٍ بعد اللقاءات الأخيرة في موسكو وعشق آباد.وأوضح انه يوجد عزم واضح لدى البلدين على تعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والتركي.وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي في استقبال الرئيس بوتين في مطار مهر آباد غرب طهران.

ويعقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قمة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حول تطورات الوضع في سوريا وأوكرانيا.

والتقى أردوغان الذي وصل الى العاصمة الايرانية البارحة، التقى اليوم الثلاثاء، بقائد الثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي، كذلك من المقرر أن يلتقي الرئيس بوتين خلال الزيارة قائد الثورة الاسلامية.

وستكون القضية السورية في مركز اهتمام القادة خلال القمة الثلاثية في طهران، وسيجري ذلك في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.