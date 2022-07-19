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تركيا تعلن "تحييد" 7 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

تركيا تعلن
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

العالم - تركيا

صرحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن عملياتها ضد "معاقل الإرهابيين متواصلة بحزم"، بحسب موقع "تايم ترك".

وذكر البيان أن القوات المسلحة حيدت 7 مسلحين في مناطق عمليات "المخلب ـ القفل" و"مخلب النمر" و"مخلب البرق" المستمرة ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.

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