تركيا تعلن "تحييد" 7 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

العالم - تركيا

صرحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن عملياتها ضد "معاقل الإرهابيين متواصلة بحزم"، بحسب موقع "تايم ترك".

وذكر البيان أن القوات المسلحة حيدت 7 مسلحين في مناطق عمليات "المخلب ـ القفل" و"مخلب النمر" و"مخلب البرق" المستمرة ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.