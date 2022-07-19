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حركة حماس تبارك عملية الطعن البطولية التي نفذت في القدس المحتلة وتؤكد أن المقاومة مستمرة ولا يمكن أن تتوقف

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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