سوريا والباراغواي تبحثان سبل تفعيل التعاون السياحي بينهما

العالم - سوريا

وأشار وزير السياحة خلال لقاء مع الوفد في مقر الوزارة إلى ضرورة تطوير العلاقات السياحية بين البلدين وخاصة مع وجود الكثير من السوريين المقيمين في الباراغواي داعياً إلى زيارة سوريا للاطلاع على تاريخها وحضارتها لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة إجراء فعاليات تخص السياحة والثقافة والتراث السوري في الباراغواي للتعريف بها.

وأوضح وزير السياحة أهمية توقيع برنامج تعاون بين البلدين فيما يخص تطوير العلاقات السياحية مؤكداً استعداد الوزارة لتزويد السفارات السورية في دول أمريكا الجنوبية بالمعلومات والبروشورات والأفلام باللغة الإسبانية لتعريف العالم بالحضارة والتراث السوري.

وأشار رئيس وفد الباراغواي فرنانديز إلى أهمية الزيارة لتفعيل وتطوير التعاون السياحي المشترك وخاصة مع وجود رغبة لدى شريحة واسعة من الشعب في الباراغواي لزيارة سوريا والتعرف عليها والاطلاع على أماكن السياحة الدينية فيها.

بدوره عضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس في الباراغواي خوان عفرا ميغيل قال “ما يصلنا عن سوريا من خلال وسائل الإعلام مختلف تماماً عما رأيناه على أرض الواقع خلال جولتنا فيها” لافتاً إلى أن سوريا لديها الكثير من المواقع والأماكن الأثرية المهمة الأمر الذي يشجع على السياحة فيها.

حضر الاجتماع وفد من مجلس الشعب برئاسة نائب رئيس المجلس محمد أكرم العجلاني وأمين سر المجلس ميساء صالح ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين بالمجلس بطرس مرجانة وسفير الباراغواي في بيروت والقائم بأعمال سفارة بلاده في دمشق فيرناندو باريسي والقنصل الفخري لجمهورية الباراغواي في سوريا محمد قطان والقنصل الفخري لسوريا في عاصمة الباراغواي “اسانسيون” معتز الخطيب والقنصل الفخري لسوريا في مدينة “سوداد ديلستي” ميخائيل مسكين.