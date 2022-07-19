الحكومة العراقية تقود مشروعا لإصلاح قطاع الطاقة

العالم - العراق

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد عقب جلسة مجلس الوزراء، إن "الحكومة تقود مشروعاً لإصلاح قطاع الطاقة"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء استضاف بجلسته اليوم الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء لمناقشة وضع الطاقة".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجه وزير الكهرباء بتقديم خطة استراتيجية متكاملة لإصلاح قطاع الطاقة"، مبينا أن "وزارة الكهرباء قدمت خلال جلسة مجلس الوزراء دراستين مهمتين بشأن توفير الطاقة".

وتابع أن "وزارة الكهرباء لديها خطة طموحة بشأن تفعيل نظام الجباية باستخدام الأنظمة الذكية"، مبينا أن "الخطة تتضمن الرقابة والإشراف وحماية الطبقات الفقيرة".

وأردف بأن "مجلس الوزراء ناقش مشروع نظام الجباية وسيعرض خلال الجلسات المقبلة، حيث إن نظام الجباية يتضمن أتمتة الشبكة الكهربائية وتعظيم الواردات وتقليل الأحمال والضائعات".

وأكد ناظم أن "رئيس الوزراء يولي اهتماماً بالغاً لمشروع تأهيل مشروع مطار الموصل الدولي"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء استثنى مشروع تأهيل المطار من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ الموازنة".

وفي ملف آخر، بين ناظم أن "وزارة الموارد المائية تقود حملة للحد من التجاوزات على الحصص المائية، ورئيس الوزراء وجه القوات الأمنية بدعم ملاكات وزارة الموارد المائية وحمايتها من الاعتداءات".

وأضاف، أن "الكاظمي وجه خلال جلسة مجلس الوزراء بإلقاء القبض على الشخص الذي قام بالاعتداء بطلق ناري على أحد ملاكات وزارة الموارد المائية في واسط".

وختم ناظم بتأكيد صدور قرار من مجلس الوزراء، خول بموجبه وزارة الدفاع بالتعاقد مع شركة كورية لتشييد 3 زوارق بحرية لخفر السواحل.