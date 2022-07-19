رئيس الوزراء اليمني: المال السعودي الإماراتي عجز أن يركع صنعاء

العالم- اليمن

وأضاف بن حبتور في فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: " للعام الثامن وشعبنا لازال في النسب العليا من العطاء ويدفع من شبابه وجهده ويقدم كل ما يستطيع أن يقدمه دفاعا عن وطنه وكرامته".

وتابع " أي شعب آخر لا يتخيل أن بإمكاناتنا المتواضعة وبالأزمات التي مر بها شعبنا، نستطيع أن نقاوم هذا العدوان بكل أسلحته وفي ظل التسهيلات التي يحصل عليها وحجم الإمكانات التي يتم توفيرها لدولتي العدوان السعودية والإمارات" .

وأكد رئيس الوزراء أن المال السعودي الإماراتي الذي ركّع جزءا كبيرا من هذا العالم، عجز أن يركّع صنعاء التي ظلت وستظل شامخة ورافعة الرأس وهي تقاوم للعام الثامن على التوالي متسلحة بإرثها التاريخي والديني والأخلاقي وبأصالة الشعب اليمني وعنفوانه.

وأشار إلى أن صمود الشعب اليمني وثباته وتضحياته الجسيمة هي دروس مستقاة من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف والإرث العظيم للشعب اليمني إلى جانب الضخ الهائل للتعليمات والإرشادات الذي يقدمها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في سلسلة توجيهاته وأحاديثه وإرشاداته.

وتطرق رئيس الوزراء، في سياق كلمته، إلى اجتماع ولقاءات جدة السعودية خلال اليومين الماضيين قائلا "العجيب في هذا الأمر أن موضوع الهدنة وتمديدها يُبحث من قبل المعتدين وداعميهم، فيما الوقائع تؤكد أن من أراد أن يبحث عن الهدنة أو السلام فعليه أن يبحث الأمر مع صنعاء ممثلة بقائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وليس مع مرتزقته وعملائه وأذنابه".

وأوضح أن الشعب اليمني كان وسيظل أمينا ووفيا لقيادته ومحافظا على تلك البوصلة التي سار وجبل عليها في الذود عن وطنه والدفاع عن كرامته والمحافظة عليها والانتصار لأمته كلها.

وأردف بالقول " إننا نفخر بأننا جزء من مشروع مقاوم حر أبي، لا يعترف بالكيان الاسرائيلي المحتل لفلسطين، إذ نحن مشروع يناهض المشروع الصهيوني في المنطقة ويتصدى ببسالة لمشاريعه التخريبية التي تستهدف حاضر ومستقبل الأمة، ونحن جزء من هذا الموقف القومي الاسلامي الانساني الحر والشريف" .

وعبر رئيس الوزراء عن الشكر الجزيل لإقامة هذه الفعالية وغيرها من الانشطة الحيوية وعلى دعوته للمشاركة في هذه الفعالية التي تعد من الفعاليات الوطنية والدينية الكبيرة ذات الدلالة الهامة في حياة الأمة.