الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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ناصر كنعاني: الكيان الصهيوني أكد على هذا الغرض من الزيارة أكثر من أي غرض آخر وروج له في وسائل الإعلام.

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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