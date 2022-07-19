بعد الدوحة... هل هناك موعد لجولة القادمة للمحادثات النووية؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم وفي مقابلة خاصة ببرنامج "من طهران" أشار كنعاني الى أن هناك دافع جاد من السيد بوريل للمساعدة في تقريب وجهات نظر الجانبين وعقد اجتماع في المستقبل القريب. لم تتغير وجهة نظر الجمهورية الإسلامية بشأن عملية المحادثات عن ما سبق ، فإيران لم تترك طاولة المفاوضات وتعتقد أن الحل السياسي لا يزال أفضل طريقة لحل القضية. إن وجهات نظر الجمهورية الإسلامية واضحة وتعتقد أن المصالح المحددة في إطار الاتفاق النووي للجانب الإيراني يجب أن تتوفر بنسبة 100٪ ،.

ولفت كنعاني الى انه يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمين مصالحها الاقتصادية في إطار الاتفاق النووي. لم يظهر الجانب الأمريكي التعاون والجدية اللازمين في هذا المجال ، ونعتقد أنه إذا تصرفت الحكومة الأمريكية بحسن نية في هذا المجال وأظهرت جديتها العملية للتوصل إلى اتفاق ، فسيتم تحديد وقت المفاوضات في المستقبل القريب والمفاوضات ستؤدي إلى نتيجة عملية.

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