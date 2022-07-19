الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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ناصر كنعاني:أعتقد أن الادارة الأمريكية لم تنجح في الهدفين بالإضافة إلى حقيقة أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون اساسا شريكا موثوقا به بالمنطقة.

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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