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الى أين وصلت المحادثات الايرانية السعودية؟

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ ناصر كنعاني انه بسبب التفاهم المشترك الذي تبلور في كل من طهران والرياض اتفق الجانبان على إجراء محادثات ثنائية ، انطلاقا من دور بناء للغاية لعبته الحكومة العراقية الشقيقة والصديقة كدولة مضيفة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم وفي مقابلة خاصة ببرنامج "من طهران" أشار كنعاني الى أن انعقاد خمس جولات من المحادثات المشتركة بين إيران والسعودية في بغداد ، وكانت نتائج هذه المحادثات إيجابية ، أي أنها خلقت الحافز والإدراك بأننا بحاجة لمواصلة هذا الطريق لخلق تفاهم مشترك واتخاذ خطوة تنفيذية نحو استئناف العلاقات بين البلدين ، وهذا فهم مشترك ولحسن الحظ يوجد هذا الدافع والإرادة السياسية في العاصمتين.

ولفت كنعاني الى أنه تواصل الحكومة العراقية لعب دورها البناء والإيجابي، فالمشاورات الأخيرة التي أجرتها الحكومة العراقية مع الحكومة السعودية والمحادثات الجارية بين السلطات العراقية وسلطات الجمهورية الإسلامية خلقت بيئة مناسبة بناء عليها وفي المستقبل القريب ، ستعقد الجولة التالية من المحادثات.

وخلص كنعاني قائلا:"بطبيعة الحال ترحب الحكومة الايرانية باستمرار المحادثات وتأمل أن تؤدي إلى نتائج ملموسة وعملية على صعيد تحسين العلاقات بين البلدين، و ستتخذ الجمهورية الإسلامية الايرانية خطوات اكثر حيال على أي خطوة عملية تتخذها الحكومة السعودية لتحسين العلاقات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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