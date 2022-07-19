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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
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المشهد اليمني
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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نبض السوشيال
ناصر كنعاني: جهود تبذل لخلق وجهات نظر أوثق من أجل عقد الجولة المقبلة من المفاوضات من خلال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ناصر كنعاني: جميع مطالبنا تأتي في إطار الاتفاق النووي وليس لإيران مطالب تتجاوز التوقعات والحقوق الطبيعية المحددة في الاتفاق النووي.
ناصر كنعاني: الجانب الأمريكي لم يبد التعاون والجدية اللازمين في المفاوضات ونعتقد أنه إذا تصرفت اميركا بحسن نية فسيتم التوصل إلى اتفاق.
ناصر كنعاني: ايران تعتقد أن جميع مطالبها تتحقق في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ناصر كنعاني: الادارة الأمريكية بحاجة ماسة إلى العودة للاتفاق النووي لكنها للأسف غير مستعدة لتلبية مطالب ايران ودفع الثمن.
ناصر كنعاني: الادارة الأمريكية بحاجة ماسة إلى العودة للاتفاق النووي لكنها للأسف غير مستعدة لتلبية مطالب ايران ودفع الثمن.
ناصر كنعاني: ايران تبذل جهودا لخلق وجهات نظر أوثق من أجل عقد الجولة المقبلة من مفاوضات الغاء الحظر.
ناصر كنعاني: ايران تفتح احضانها لجميع البلدان والجيران الإقليميين وتعتقد أنه يمكننا متابعة نفس المستوى من التعاون مع كل دولة إقليمية.
ناصر كنعاني: نشهد توسع علاقات إيران الشاملة وتعاونها مع دول المنطقة وطهران اصبحت مركزا للدبلوماسية الإقليمية في الأشهر الماضية.
ناصر كنعاني: ايران لا تبحث عن استقطاب داخل المنطقة اي انها لا تريد إقامة تحالفات إقليمية ضد دول أخرى وجيرانها الإقليميين.
ناصر كنعاني: أوضاع النظام الدولي آخذة في التغير وميزان القوى على الصعيد الدولي قد اختل ونحن نشهد بلورة توازن جديد بين القوى الدولية الفاعلة.
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش
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