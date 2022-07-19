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في لقاءه مع "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان"...

الشيخ الخطيب: 'إسرائيل' تفتعل المشاكل والأزمات في المنطقة

الشيخ الخطيب: 'إسرائيل' تفتعل المشاكل والأزمات في المنطقة
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أمام "مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان": "ان إسرائيل تفتعل المشاكل والأزمات في المنطقة، وهي لا تزال تعتدي على لبنان في أرضه واجوائه وثرواته البحرية فيما تنحاز الإدارة الأميركية الى الكيان الغاصب".

العالم ـ لبنان

وأضاف: "نطالب هذه الإدارة بتغيير سياساتها في المنطقة وتتعاطى بعدالة وانصاف مع قضاياها ولاسيما القضية الفلسطينية بما يعيد اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم بعد اندحار الاحتلال عن ارضهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة بعاصمتها القدس الشريف".

واكد: "ضرورة عودة النازحين السوريين الى وطنهم ومساعدتهم في سوريا، وخاصة ان بقاءهم في لبنان يحمله تبعات خطيرة لا يستطيع تحملها".

واستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس، رئيس "مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان" السفير ادوارد غابرييل في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لبنان دوروثي شيا وأعضاء المجموعة: جاي غزال، نجاد فارس، شايان معوض، وفادي حافظ وغاي لي (من السفارة الأميركية)، وتم التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

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