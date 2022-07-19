الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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ناصر كنعاني: نشهد اليوم تطورا دبلوماسيا بالغ الأهمية في طهران حيث يعقد جتماع ثنائي بين إيران وتركيا وقمة ثلاثية تجمع ايران وروسيا وتركيا.

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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