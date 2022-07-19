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الأعرجي: خطر داعش الإرهابي ما زال مستمراً

الأعرجي: خطر داعش الإرهابي ما زال مستمراً
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية القى بظلاله على الأزمات في العديد من الدول، فيما أشار إلى أن خطر داعش الإرهابي مازال مستمراً.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني اينوتشي"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، فضلاً عن بحث استمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، إلى جانب بحث الملفات والقضايا المشتركة، وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية".

وأكد الأعرجي أن "استمرار الحرب الروسية الأوكرانية القى بظلاله على الأزمات في العديد من الدول"، لافتاً إلى "أهمية اللجوء إلى منطق الحوار في حل الأزمات الدولية".

وأشار الأعرجي إلى "ضرورة الاستفادة من خبرات حلف الناتو، للعمل مع الجهات الأمنية العراقية"، موضحاً أن "خطر داعش الإرهابي مازال مستمرا".

من جانبه، أعرب قائد بعثة الناتو عن تطلع بعثته للعمل مع مؤسسات الدولة الأمنية، لتحقيق نتائج ملموسة، لاسيما تدريب الكوادر العراقية في مجال الأمن السيبراني.

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