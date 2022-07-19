الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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ناصر كنعاني: جهود تبذل لخلق وجهات نظر أوثق من أجل عقد الجولة المقبلة من المفاوضات من خلال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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