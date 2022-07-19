أكثر من 3.5 مليون زائر شاركوا بزيارة عيد الغدير الأغر

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وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة المقدسة مرتضى الحمامي للإعلام الرقمي التابع للعتبة العلوية المقدسة ، إن "العتبة العلوية المقدسة استنفرت جهود منسوبيها من جميع الأقسام لتقديم أفضل الخدمات للزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) في عيد الغدير الأغر، حيث استقبلت العتبة المقدسة (3.626.839) زائراً في هذه المناسبة العطرة".

وأضاف الحمامي، أن "الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة أولت اهتمامًا كبيرًا لإحياء هذه المناسبة وأعدت برنامجًا حافلًا بالفعاليات والنشاطات استمرت لأكثر من أسبوع منها ثقافية وخدمية واجتماعية وأمنية استوجبت استنفار كل الجهود لمنسوبي العتبة المقدسة لتقديم الخدمات للزائرين الكرام".

وأحيا جموع المؤمنين، امس الاثنين، زيارة عيد الغدير في مرقد الإمام علي (عليه السلام) بمحافظة النجف الأشرف.

وشهدت محافظة النجف الأشرف توافد جموع المؤمنين من مختلف المحافظات العراقية بالإضافة إلى الوافدين من بعض البلدان لاداء زيارة عيد الغدير الأغر.