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ناصر كنعاني: الحكومة الايرانية ترحب باستمرار المحادثات وتأمل أن تؤدي إلى نتائج ملموسة وعملية على صعيد تحسين العلاقات بين البلدين

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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