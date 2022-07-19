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ناصر كنعاني: الدول الثلاث لديها وجهة نظر مشتركة وإيجابية للتطورات في سورية وتعتقد أن مشاكل هذا البلد يجب أن تحل عبر الآلية السياسية

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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