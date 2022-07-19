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ناصر كنعاني:الاجتماع الثلاثي في طهران سيساعد في تسريع عملية المصالحة السياسية الداخلية في سورية ويقدم رؤية لعودة اللاجئين

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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