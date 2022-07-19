في اجتماع ثنائي.. بوتين يبحث مع أردوغان قضية "الحبوب الاوكرانية" وإقليم "قره باغ"

العالم - روسيا

وأعلن الرئيس الروسي أنه "لم يتم حل جميع القضايا المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود حتى الآن، لكن حقيقة وجود تفاعل أمر جيد بالفعل".

وشكر الرئيس الروسي نظيره التركي على جهوده "للوساطة في توفير منصة تركية للمفاوضات بشأن مشاكل الغذاء ومشاكل تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".

"بوساطتكم، تقدمنا إلى الأمام، صحيح، لم يتم حل جميع القضايا بعد، لكن حقيقة وجود تفاعل أمر جيد بالفعل".

وبحث الرئيسان قضايا التسوية السورية وقضية قره باغ والأجندة الثنائية.

وقال بوتين: "هناك تساؤلات كثيرة حول التسوية السورية، والمشاريع الثنائية الكبيرة تتقدم وتتطور، وهنالك قضية أخرى مهمة في مجال رؤيتنا، وهي تسوية قضية إقليم قره باغ".

وأعرب الرئيس التركي عن "أمله في نجاح المفاوضات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود".

"خلال مفاوضات اسطنبول الأخيرة (حول الحبوب) ، كان الموقف الذي اتخذه الجانب الروسي إيجابيًا وبناءً للغاية، وبالطبع، فإن النتيجة التي سنحصل عليها نتيجة هذه المفاوضات ستتم مناقشتها بلا شك في جميع أنحاء العالم، واريد المزيد وأود ان اعبر عن امتناني لكم مرة اخرى واتمنى ان تكون مفاوضاتنا مثمرة ".

وأشار أردوغان إلى "أهمية الحفاظ على الاتصالات على أعلى مستوى" من خلال المحادثات الهاتفية بين الرئيسين، ووصف اجتماع اليوم على هامش صيغة أستانا بأنه "قيم جدا".