كنعاني: الخيار العسكري سيعقد الوضع في سوريا

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وفي معرض رده على سوال حول كيفية معالجة الوضع للحؤول دون وصول الامر الى حالة حرب مجددا على الحدود التركية السورية، قال کنعاني: كان هذا مصدر قلق كبير خلال الأشهر الماضية ؛ كانت الحكومة السورية تطرخ مخاوف أمنية ، كما ان الأوضاع الداخلية في سوريا خاصة في تلك المناطق كانت حساسة .

وأكد: ان موقف الجمهورية الإسلامية الايرانية واضح تماما. الخيار العسكري لن يساعد فحسب بل سيؤدي إلى وضع أكثر تعقيدا. الجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية كانت مفيدة للغاية حتى الآن.

واضاف: تم اجراء مفاوضات وثيقة ومستمرة مع السلطات السورية وحوارات إيجابية مع كبار المسؤولين في الحكومة التركية. بشكل عام ، كانت نتيجة المفاوضات واعدة ونعتقد أن اجتماع اليوم في طهران يمكن أن يساعد أيضا في هذا الحل السياسي ، وتأكيد إيران أن الاتفاقات السابقة والاتفاقيات الناتجة عن عملية أستانا يمكن أن تساعد في حل هذه الخلافات وتهدئة مخاوف يجب حل البلدين، تركيا وسوريا في إطار الحوارات السياسية والمفاوضات الأمنية والمفاوضات الحدودية الثنائية وإيجاد حل سلمي وغير عسكري لهذه المخاوف ، نحن نعتقد أن هذه الارضية متوفرة وأن اجتماع طهران يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الحل السياسي.