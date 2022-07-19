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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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الرئيس رئيسي: نأمل ان يتمكن الاعلاميون من ايصال صوت هذه القمة
بدء أعمال القمة الثلاثية لرؤساء ايران وروسيا وتركيا في طهران
الرئيس اردوغان: تركيا وايران وروسيا تحملت اعباء من اجل ايجاد حلول للازمة السورية
الرئيس اردوغان: الشعب السوري يحتاج اليوم الى مساعدات انسانية اكبر من الماضي
الرئيس اردوغان: متفائلون ان ابناء الشعب السوري يريدون العودة الطوعية الى اراضيهم
الرئيس اردوغان: تركيا تتفهم قلقكم الواضح في ادلب وهي تسعى لحلول جذرية
الرئيس اردوغان: الهدوء في ادلب هو نتيجة للمحادثات المعقودة بيننا
الرئيس اردوغان: في هذه الظروف يجب ان نكون الى جانب بعضنا البعض
بدء أعمال القمة الثلاثية لرؤساء ايران وروسيا وتركيا في طهران
بدء أعمال القمة الثلاثية لرؤساء ايران وروسيا وتركيا في طهران
الرئيس اردوغان: التنظيمات الارهابية لا زالت فعالة في سورية وتنفذ اعمالا ارهابية
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش
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