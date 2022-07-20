إعلام عبري يكشف كواليس الاجتماع المغلق بين بايدن ولابيد

العالم - الأميرکيتان

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "يائير لابيد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة وإسرائيل "لم تتفقا بالضرورة" على الحاجة إلى تهديد عسكري حقيقي ضد إيران، خلال محادثات مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في القدس الأسبوع الماضي".

وخلال الجلسة المغلقة في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد، أوضح لابيد قائلا: "جئنا وطلبنا تقديم تهديد عسكري واقعي خلال زيارة الرئيس بايدن"، وفق القناة "13" العبرية".

وأضاف لابيد: "نريد أن يكون الأساس لمفاوضات القوى العالمية مع إيران تهديدا عسكريا حقيقيا..لم نتفق على ذلك مع الأميركيين".

هذا وصرح لابيد في وقت سابق من الاجتماع بأنه "أوضح للرئيس الأميركي وفريقه أن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي وتحتفظ بالحرية الكاملة للتصرف، دبلوماسيا وعمليا، في مواجهة البرنامج النووي الإيراني"، حسب زعمه.