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احدث طلبات كييف من الغرب: اختبروا أسلحتكم الجديدة في أوكرانيا !!!

احدث طلبات كييف من الغرب: اختبروا أسلحتكم الجديدة في أوكرانيا !!!
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

-طلب وزير الدفاع الأوكراني "أليكسي ريزنيكوف" من الدول الغربية اختبار أسلحتها الجديدة والمتقدمة في أوكرانيا.

-أعلن وزير الدفاع الألماني كريستيان لامبرخت عجز بلاده عن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

-بينما تدخل الحرب في أوكرانيا شهرها الخامس، تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية نقصا في الأسلحة، وقد أثرت هذه المشكلة على قدرة الغرب لتوفير احتياجات أوكرانيا من الأسلحة في الحرب مع روسيا.

-على مدى السنوات العشرين الماضية ، خصص الغرب جزءا كبيرا من ميزانيته وأسلحته العسكرية للحرب في الشرق الأوسط ،وأهمل الاستعداد للحروب التي تتطلب دبابات ومدفعية ثقيلة، مثل الحرب في أوكرانيا.

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احدث طلبات كييف من الغرب: اختبروا أسلحتكم الجديدة في أوكرانيا !!!

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