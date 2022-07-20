الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي: عملية القدس البطولية إعلان المقاومة في وجه الاستيطان والإرهاب

الجهاد الإسلامي: عملية القدس البطولية إعلان المقاومة في وجه الاستيطان والإرهاب
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية الطعن البطولية شمال القدس المحتلة، معتبرة انها تأتي في سياق الرد المشروع على جرائم الاحتلال والانتهاكات الاستيطانية المستمرة.

العالم - فلسطين

وأكدت الحركة في بيان صحفي على لسان طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، أن المقاومة ستبقى خيار شعبنا التي يحملها بكل عزيمة واقتدار، ونحيي السواعد البطلة لأبناء شعبنا الذين يأخذون دورهم في مواجهة مخططات الاحتلال، حتى استرداد حقنا في أرضنا ومقدساتنا.

وأصيب مستوطن صهيوني، عصر أمس الثلاثاء، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "راموت" شرق القدس المحتلة"

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب بزعم طعنه مستوطنا داخل حافلة في شارع جولدا مائير شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت الإذاعة العامة للاحتلال:" إن حالة المستوطن المصاب في عملية الطعن خطيرة جدا،حيث قام المنفذ بضربه في رأسه بواسطة "بلطة".

فيما أشارت القناة 14 إلى أن الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن في حي راموت بالقدس أصُيب بجروح متوسطة.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. إصابة مستوطن في عملية طعن شرق القدس وإصابة المنفذ

إصابة مستوطن في عملية طعن قرب "تل أبيب"

طعن جندي صهيوني في القدس المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتقال 17 من أعضاء الكونغرس خلال احتجاج أمام المحكمة العليا

عرض الإمارات للاستحواذ على "مدينة نصر" المصرية بثمن بخْس

مخاطر الاستقرار المالي يتراجع في سلطنة عُمان

الهدنة على عتبة الانتهاء: محاولات استنقاذ أخيرة

ليبيا.. تواصل اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «5+5» لتجنّب الصدام

قائد عسكري: المجال الجوي الايراني مغطى بالكامل بمنظومات رادارية وصاروخية متطورة ومحلية