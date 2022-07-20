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"التطبيع" السعودية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي

الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

لم يعد التطبيع بين المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني بحاجة الى اميركي او بحاجة الى راعي، لانه عمليا السعودية سبقت الاميركي او الراعي، وما كان موجودا تحت الطاولة وعلى حياء اصبح على العلن وبالمكشوف.

العالم - انقلاب الصورة

برنامج "إنقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية سلط الضوء على هذا الموضوع والترويج بأن الكيان الاسرائيلي هو عضو طبيعي وشريك في المنطقة، ويتم التبشير بالمستقبل بعد تطبيع العلاقات مع الاحتلال!

البرنامج تطرق ايضا الى ان قضية التطبيع يبدو انها منسقة وبإشراف ولي العهد محمد بن سلمان، الى درجة تعيين الشيخ محمد آل عيسى "التطبيعي" خطيبا في يوم عرفة قبل ايام، وهو شخص ليس من خارج الشيوخ التقليديين فحسب، وانما هو رمز للتطبيع مع الصهاينة...

للمزيد تابعوا فيديو الحلقة الكاملة..

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