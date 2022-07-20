"التطبيع" السعودية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي

العالم - انقلاب الصورة

برنامج "إنقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية سلط الضوء على هذا الموضوع والترويج بأن الكيان الاسرائيلي هو عضو طبيعي وشريك في المنطقة، ويتم التبشير بالمستقبل بعد تطبيع العلاقات مع الاحتلال!

البرنامج تطرق ايضا الى ان قضية التطبيع يبدو انها منسقة وبإشراف ولي العهد محمد بن سلمان، الى درجة تعيين الشيخ محمد آل عيسى "التطبيعي" خطيبا في يوم عرفة قبل ايام، وهو شخص ليس من خارج الشيوخ التقليديين فحسب، وانما هو رمز للتطبيع مع الصهاينة...

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