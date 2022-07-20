وفاة 31 طفلا وإصابة نحو 4 آلاف آخرين بوباء الكوليرا في أفغانستان

العالم - أفغانستان

وقال المصدر، حول انتشار وباء الكوليرا في الأقاليم الجنوبية بأفغانستان، إن 31 طفلا توفوا من أصل 4470 طفلا مصابا بوباء الكوليرا في أقاليم قندهار، وهلمند، وزابول، وأوروزغان.

وأضاف المصدر أن إقليم زابول وحده سجل 3 آلاف إصابة و5 وفيات، بينما سجل إقليم هلمند نحو 800 إصابة، فضلا عن 620 إصابة في قندهار، و50 إصابة أخرى في أوروزغان.

وفيما يخص عدد الوفيات، أوضح المصدر أن إقليم هلمند سجل 22 حالة وفاة، بينما سجل إقليم أوروزغان 4 حالات وفاة، في حين أن قندهار لم تسجل حالات وفاة جراء المرض.

ولفت المصدر إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والمياه الملوثة والطعام الفاسد تعد من الأسباب الرئيسية لتفشي هذا المرض.

وتشهد العديد من المناطق في أفغانستان خلال الفترة الماضية، تفشيا ملحوظا لهذا المرض، في ظل غياب الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لمكافحته.