الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة خطيرة لفلسطيني برصاص الاحتلال في مواجهات بيت لحم

إصابة خطيرة لفلسطيني برصاص الاحتلال في مواجهات بيت لحم
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أُصيب صباح اليوم الأربعاء ، شاب برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، فيما اُعتقل أربعة آخرون في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة شاب برصاصة في الصدر وخرجت من الظهر، نقل الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، وصفت حالته الصحية بالخطيرة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين آخرين خلال اقتحامها المخيم، وهم: علي مصلح (48 عاما)، ونجله محمد (20 عاما)، ومحمد كاظم أبو عجمية (21 عاما)، وهيثم موسى أبو عجمية (55 عاما)، وذلك بعد ان داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

روابط ذات صلة

اصابات احداها خطيرة باقتحام الاحتلال لمخيم الدهيشة

عدة اصابات برصاص الاحتلال جراء اقتحام جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسرحية القاء القبض على حاكم مصرف لبنان

واشنطن تعلن عن حزمة جديدة من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا الأسبوع الجاري

سوريا تعلن عن قطع العلاقات مع أوكرانيا

إصابة خطيرة لفلسطيني برصاص الاحتلال في مواجهات بيت لحم

المقاومة تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان.. السيد نصر الله: "لا استخراج للنفط في كل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه"

قمة طهران الثلاثية.. بحث القضايا الاقليمية وعلى رأسها سوريا