إصابة خطيرة لفلسطيني برصاص الاحتلال في مواجهات بيت لحم

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة شاب برصاصة في الصدر وخرجت من الظهر، نقل الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، وصفت حالته الصحية بالخطيرة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين آخرين خلال اقتحامها المخيم، وهم: علي مصلح (48 عاما)، ونجله محمد (20 عاما)، ومحمد كاظم أبو عجمية (21 عاما)، وهيثم موسى أبو عجمية (55 عاما)، وذلك بعد ان داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.