الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية السورية تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وردا على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص

الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسرحية القاء القبض على حاكم مصرف لبنان

واشنطن تعلن عن حزمة جديدة من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا الأسبوع الجاري

سوريا تعلن عن قطع العلاقات مع أوكرانيا

إصابة خطيرة لفلسطيني برصاص الاحتلال في مواجهات بيت لحم

المقاومة تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان.. السيد نصر الله: "لا استخراج للنفط في كل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه"

قمة طهران الثلاثية.. بحث القضايا الاقليمية وعلى رأسها سوريا