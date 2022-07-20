العراق يشهد غدا في ارتفاع درجات الحرارة

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً وحاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون درجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد ، حيث ستسجل أربع محافظات درجات حرارة مرتفعة (ميسان 52، ذي قار51، المثنى 50، والبصرة 52)".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً وحاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، بينما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً وحاراً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً وحاراً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".