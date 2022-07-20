رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية : نبض التطورات الإقليمية يدق في طهران

العالم - ايران

وأضاف جلال زاده في تصريح لمراسل وكالة إرنا أن عقد قمة أستانا في طهران أظهرت هذه الحقيقة أن نبض التطورات الإقليمية يدق في طهران وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلعب دوراً استراتيجياً في حل القضايا الإقليمية.

وصرح أن تواجد رؤساء روسيا وتركيا في إيران، وتصريحات قائد الثورة الإسلامية في دعم وحدة الأراضي السورية وتأكيده على الحل الدبلوماسي للأزمة السورية تثبت أن للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليد العليا في حل القضايا الإقليمية.

وأكد النائب عن أهالي مدينة أرومية في مجلس الشورى الإسلامي أن نتائج قمة أستانا والعملية السياسية التي ستتبعها ستصب في مصلحة الشعب السوري وقال: عقد هذا الاجتماع في طهران رسالة واضحة إلى دول الجوار أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى لحل القضايا الإقليمية بحضور دول المنطقة ولا تقبل أي تدخلات أجنبية في الملفات الإقليمية.

وأكد أن الكيان الصهيوني ليس له هدف سوى خلق الفتنة وإثارة الفرقة بين الدول الإسلامية قائلا: لقد حذر قائد الثورة الإسلامية في لقائه رؤساء قمة أستانا، الدول الإسلامية من تبعات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني واكد لرئيسي وأردوغان ضرورة بذل المساعي لتحسين العلاقات الثنائية ورفع المستوى التجاري الحالي إلى مستوى مقبول.